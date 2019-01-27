كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليماني: الأمم المتحدة تتعهد بمغادرة الحوثيين الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، إن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، تعهد بأن اتفاق الحديدة سينفذ، وأن الحوثيين سوف يغادرون المدينة والموانئ كخطوة أولى باتجاه تحقيق السلام في اليمن.

وأضاف اليماني عبر تغريدة على حسابه في "تويتر"، أن غوتيريس وعد ألا يخذل الشعب اليمني الذي تربطه به علاقة، خاصة منذ أن كان مفوضاً سامياً للاجئين.

يأتي ذلك فيما ناقش كبير المراقبين الأمميين اتفاق الحديدة المستقيل، الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مع وفد الحكومة الشرعية في لجنة إعادة الانتشار بمدينة الحديدة مقترحات حول إدارة موانئ المدينة وآلية إعادة الانتشار.

وناقش الطرفان إمكانية عقد لقاء مشترك يجمع فريق الحكومة مع الحوثيين.

وقبل الجولات الداخلية التي أجراها كاميرت في اليمن، أجرى المبعوث الأممي مارتن غريفثس لقاء في الرياض مع الرئيس عبدربه منصور هادي، في إطار التحركات المكثفة التي يجريها غريفثس مع كاميرت، للمضي قدماً بتطبيق اتفاق السويد بشأن الحديدة، الذي سعت الميليشيات لعرقلة تنفيذه.

من جانبها، حذرت وزارة الخارجية اليمنية من انهيار اتفاق ستوكهولم، بسبب تعنت الميليشيات في تطبيقه وخرق وقف إطلاق النار.