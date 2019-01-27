كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد 28 عاما من الخلاف.. اليونان توافق على "اسم الجيران" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وافق البرلمان اليوناني بأغلبية محدودة على تغيير اسم مقدونيا إلى "مقدونيا الشمالية"، وذلك بعد 28 عاما من الخلاف، مما يمهد الطريق أمام هذا البلد للدخول في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
وصدق البرلمان اليوناني، يوم الجمعة، على اتفاقية أبرمتها اليونان مع مقدونيا الشمالية في يونيو الماضي، وسط جلسة صاخبة تخللتها مشادات كلامية وانتهت بإقرار الاتفاقية.
وصوت لصالح الاتفاقية 153 نائبا مقابل 146، وامتناع نائب واحد، بعد 3 أيام من النقاشات. وكان من الضروري أن تحصل الاتفاقية على موافقة 151 نائبا لتدخل حيز التنفيذ.
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