كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قتلى وجرحى بانفجار عبوة ناسفة في العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين العراقية اليوم الأحد، بمقتل شخصين، وإصابة 5 آخرين، بعد تفجير جنوب قضاء الشرقاط، 280 كيلومتراً شمال بغداد.

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن المصدر أن "عبوة ناسفة على جانب الطريق قرب قرية الخانوگة الواقعة جنوبي الشرقاط انفجرت اليوم، ما أدى إلى مقتل شخصين، وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة".

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وأضاف المصدر أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما تم نقل الجثتين إلى دائرة الطب العدلي".