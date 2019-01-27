كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قتلى وجرحى بانفجار عبوة ناسفة في العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أفاد مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين العراقية اليوم الأحد، بمقتل شخصين، وإصابة 5 آخرين، بعد تفجير جنوب قضاء الشرقاط، 280 كيلومتراً شمال بغداد.
ونقل موقع "السومرية نيوز" عن المصدر أن "عبوة ناسفة على جانب الطريق قرب قرية الخانوگة الواقعة جنوبي الشرقاط انفجرت اليوم، ما أدى إلى مقتل شخصين، وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة".
نرشح لكم.. "بيلوسي" تؤكد: خطاب "ترامب" حول حالة الاتحاد لن يتم يوم الثلاثاء
وأضاف المصدر أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما تم نقل الجثتين إلى دائرة الطب العدلي".
كانت هذه تفاصيل خبر قتلى وجرحى بانفجار عبوة ناسفة في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.