كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الملحق العسكري في سفارة فنزويلا بواشنطن يعترف بجوايدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الملحق العسكري في السفارةالفنزويلية في واشنطن اعترافه بخوان جوايدو - الذي أعلن نفسه رئيسًا للبلاد.

وقالت وزارة الدفاع الفنزويلية، اليوم الاحد، إن الكولونيل خوسيه لويس سيلفا الملحق العسكري في السفارة الفنزويلية في واشنطن ارتكب خيانة بالاعتراف بزعيم المعارضة خوان جويدو رئيسًا مؤقتا للبلاد.

وكتبت الوزارة على موقع التدويناتالقصير "تويتر"، "أن الاستسلام للمصالح الدولية هو عمل من الخيانة والجبن تجاه الوطن الموروث من محررنا سيمون بوليفار، لذلك نحن نرفض تصريحات الكولونيل خوسيه لويس سيلفا الذي كان بمثابة الملحق العسكري للولايات المتحدة".

وكان قد قال الملحق الفنزويلي، أمس السبت، لصحيفة "نويفو هيرالد" اليومية الأمريكية الناطقة بالإسبانية إنه لا يعترف بأن نيكولاس مادورو هو الرئيس الفنزويلي.

كما دعا سيلفا المجتمع الدولي إلى الاعتراف بجوايدو، الذي أعلن نفسه رئيس البلاد يوم الأربعاء الماضي، بأنه "الرئيس الحقيقي لفنزويلا".