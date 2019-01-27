كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد ضحايا تفجيرات الفلبين لـ 27 قتيلا و77 جريحا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفع عدد ضحايا تفجيري الكنيسة في جنوب الفلبين إلى 27 قتيلا، هم 20 مدنيا و7 جنود، فيما أصيب 77 شخصا آخر على الأقل، وفقا لما ذكره ممثل عن شرطة المنطقة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الفلبينية، إدجارد أريفالو لإذاعة "DZMM" إن تفجيرين وقعا خلال قداس بإحدى الكنائس في جزيرة تقطنها أغلبية مسلمة في جنوب الفلبين.

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ووقع الانفجار الأول بينما كان قسيس الكنيسة داخل كاتدرائية هولو في مقاطعة سولو، وهي معقل لجماعة أبو سياف الإسلامية المسلحة. أما الانفجار الثاني فوقع في موقف السيارات التابع للكنيسة.

ويأتي التفجير بعد تأييد 85 في المئة من الناخبين الفلبينيين خطة الحكومة لإقامة منطقة تتمتع بحكم ذاتي في جزيرة مينداناو التي يشكل المسلمون غالبية سكانها، وذلك في استفتاء جرى يوم الاثنين الماضي، مما يمهد الطريق أمام وضع حد للنزاع المسلح هناك عبر مرحلة انتقالية تستمر ثلاث سنوات تعقبها انتخابات مجلس تشريعي يختار سلطة تنفيذية للمنطقة.