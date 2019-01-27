كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الداخلية الجزائرية: أكثر من 100 شخص يعتزمون الترشح للرئاسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط أكثر من 100 شخص للترشح للرئاسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر في أبريل ، وقد أعربوا بالفعل عن نيتهم في رسالة ذات صلة إلى وزارة الداخلية في البلاد.

وقالت الهيئة في بيان ان أكثر من 100 شخص يعتزمون الترشح للرئاسة في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في الجزائر في ابريل نيسان وأعربوا بالفعل عن نيتهم في رسالة ذات صلة الى وزارة الداخلية في البلاد.

وأوضح بيان منشور على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية: "وفقًا للنتائج الأولية تم تقديم 101 خطاب بنية إعلان الترشح للانتخابات الرئاسية."

ووفقاً للوزارة، فإن قادة الأحزاب يمثلون 13 مرشحًا محتملًا، بينما يعتزم 88 آخرون الترشح كمرشحين مستقلين.

وكان رئيس الوزراء الجزائري الأسبق علي بنفليس والجنرال المتقاعد علي غاديري من بين أولئك الذين أعلنوا بالفعل عن خططهم للحصول على هذا المنصب.

وقد أعلن حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري في بيان، اليوم، نقتله صحيفة الخبر الجزائرية، دعمه لبرنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، - في إشارة قوية لترشح بوتفليقة للانتخابات الرئاسية.

ومن المقرر أن يتم إجراء الانتخابات في 18 أبريل وسيستمر فتح التسجيل للراغبين في الترشح للرئاسة حتى 4 مارس.