كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بندر بن سلطان: قطر تعاني من انفصام في سياساتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الاستخبارات السعودية السابق الأمير بندر بن سلطان، إن قطر تعاني من انفصام في سياساتها، واصفًا رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم بـ "خبير نصف الحقيقة"، وذلك في حوار امتد لأكثر من 14 ساعة مع النسخة العربية من صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وتطرق بندر بن سلطان خلال الحوار إلى الملف القطري، حيث اعتبر أن قطر تعاني من انفصام في سياساتها، محذرا من أن وجود قاعدة أمريكية في قطر لا يعني حماية حكومة الدوحة، لأنها للاستخدام الأمريكي لا القطري.

كما وصف بندر رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق، حمد بن جاسم، بأنه "خبير نصف الحقيقة"، موضحا أن رئيس الحكومة القطرية السابق "متمرس في الحديث عن نصف الحقائق".

وأشار السفير السعودي السابق لدى واشنطن إلى التسجيل المسرب للحديث بين أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني وبن جاسم والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي حيث بحثوا مخططات موجهة ضد السعودية.

وأضاف الأمير بندر أن "تبرير بن جاسم لهذا التسجيل هو إخبار بنصف الحقيقة، وأن الحقيقة كاملة هي التآمر والتخطيط، وليس كما بررته الدوحة بوصفها الموقف بأنه كان محاولة لاستدراج القذافي واستمالته".