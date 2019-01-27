كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بيلوسي" تؤكد: خطاب "ترامب" حول حالة الاتحاد لن يتم يوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، في خطاب لها، "أكتب إليكم لأعلمكم أن مجلس النواب لن ينظر في قرار متزامن يخول خطاب الرئيس حول حالة الاتحاد في مجلس النواب حتى تفتح الحكومة".

وقال درو هاميل، المتحدث باسم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، لصحيفة USA Today، "إن ذلك لن يحدث يوم الثلاثاء المقبل 1/29".

وقالت "بيلوسي": "ما قلته للرئيس هو عندما تفتح الحكومة سنناقش موعدًا يتفق عليه الطرفان، وسأتطلع إلى القيام بذلك، وكذلك الترحيب بترامب في قاعة مجلس النواب عندما تم الاتفاق على ذلك.

وفي وقت سابق أرجأت "بيلوسي" تأجيل خطاب "ترامب" بسبب أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، مستشهدة بمخاوف أمنية، كما لم يتم دفع المكلفين بحماية الحدث البارز، في رسالة رسمية إلى البيت الأبيض.

ولم تشر "بيلوسي" ولا البيت الأبيض حتى الآن إلى أي مناقشات حول موعد آخر للخطاب السنوي، الذي يستضيف جميع أعضاء الكونجرس، وحكومة الرئيس، وقضاة المحكمة العليا.