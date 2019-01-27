كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النواب الليبي يتهم قطر بمحاولة عرقلة الانتخابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهم عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، جماعة الإخوان وقطر وتركيا بالسعي لعرقلة الانتخابات المقبلة في ليبيا، والمقرر إجراؤها خلال العام الجاري، مؤكدا أن هذه الجهات ستحاول افتعال المشكلات حتى لا تتم الانتخابات.

وأوضح صالح في تصريحات صحفية أن وقوف الليبيين صفاً واحداً سيبدد مخططاتهم وستتم الانتخابات كما هو مخطط لها، نافيا توتر علاقاته مع المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، قائلاً إن تلك العلاقات طيبة ومعروفة وتاريخية.

وأكد صالح أنه لم يحسم موقفه من الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية، التي تسعى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لإجرائها خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن حل الأزمة الليبية يتحقق باستبدال جميع حكام البلاد.

وأضاف أن ليبيا مؤهلة لانتخاب رئيس من الشعب طبقا للإعلان الدستوري الموجود حاليا، مؤكدا رغبة الشعب الليبي في إجراء الانتخابات. إلى ذلك، انتقد صالح المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، معتبراً الأخير منحازا لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج.

كما نفى صالح وجود أي خلافات مع القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، مؤكدا أن ما قام به الأخير هو تحمل المسؤولية في تلك الظروف الصعبة عندما كان القتال في بنغازي والهلال النفطي ودرنة وكل مكان من ليبيا.