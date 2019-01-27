كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 19 قتيلا و42 جريحا بانفجار استهدف كنيسة جنوب الفلبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل 19 شخصا وأصيب 42 آخرون اليوم الأحد بانفجار استهدف كنيسة جنوب الفلبين.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الفلبينية، إدجارد أريفالو لإذاعة "DZMM" إن تفجيرين وقعا خلال قداس بإحدى الكنائس في جزيرة تقطنها أغلبية مسلمة في جنوب الفلبين.

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وكان المتحدث قد أكد مقتل 5 جنود و12 مدنيا وجرح 43 آخرين. إلا أن عدد الضحايا ارتفع فيما بعد إلى 19 قتيلا.

ووقع الانفجار الأول بينما كان قسيس الكنيسة داخل كاتدرائية هولو في مقاطعة سولو، وهي معقل لجماعة أبو سياف الإسلامية المسلحة. أما الانفجار الثاني فوقع في موقف السيارات التابع للكنيسة.

ويأتي التفجير بعد تأييد 85 في المئة من الناخبين الفلبينيين خطة الحكومة لإقامة منطقة تتمتع بحكم ذاتي في جزيرة مينداناو التي يشكل المسلمون غالبية سكانها، وذلك في استفتاء جرى يوم الاثنين الماضي، مما يمهد الطريق أمام وضع حد للنزاع المسلح هناك عبر مرحلة انتقالية تستمر ثلاث سنوات تعقبها انتخابات مجلس تشريعي يختار سلطة تنفيذية للمنطقة.