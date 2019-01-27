أخوش يمنع الصحافيين من تغطية أشغال المجلس الوطني لحزبه

شهد المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرا، صباح اليوم الأحد بالعاصمة الرباط، ارتباكا في التعامل مع الصحافيين المدعويين لتغطية أشغال المجلس، حيث فوجئ الصحافيون بقرار القيادة إغلاق أشغال المجلس.

مسؤولون في التجمع الوطني للأحرار، أبلغوا عشرات الصحافيين المكلفين بتغطية أشغال المجلس، أن القيادة قررت في آخر لحظة قبيل انطلاق الجلسة الافتتاحية، إغلاق أشغال المجلس أمام الصحافة، دون أن يدلي أي من قيادات الصف الأول للأحرار بأي تصريحات رسمية عن أشغال الدورة.

المسؤول عن التواصل في حزب الحمامة، قال إنه اقترح على قيادة الحزب أن تدلي بتصريحات متفرقة تزامنا مع انعقاد أشغال الجلسة، قبل انتهاء أشغال الدورة، في الوقت الذي اقترحت القيادة، حسب قوله، عدم الإدلاء بأي تريح إلى حين انتهاء أشغال الدورة.

رئيس الحزب، عزيز أخنوش، الذي حضر باكرا إلى مقر انعقاد المجلس الوطني لحزبه، توارى عن الأنظار وعن عدسات الصحافيين، متفاديا التعليق عن آخر التطورات داخل حزبه، وداخل الائتلاف الحكومي، خصوصا بعد الانتقادات الأخيرة التي وجهت لحزبه من طرف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بسبب احتجاجات التجار.