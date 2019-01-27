حمزة لبيض يصدر أول كليب في مسيرته الفنية – فيديو

يصدر الطفل المغربي، حمزة لبيض، الحائز على لقب برنامج “ذا فويس كيدز” في الموسم الماضي، أول عمل فني في مسيرته بعنوان “عيشي الحكاية”، الأسبوع المقبل.
ونشر لبيض عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، كواليس الكليب، الذي أنجز في مدينة الألعاب “ديزني لاند” في العاصمة الفرنسية باريس، معلنا أنه سيصدر في الأسبوع المقبل.
ووجه لبيض الشكر إلى قناة “mbc” المنتجة لعمله الفني، الذي أنجز، في يوليوز الماضي.
يذكر أن حمزة لبيض، شارك في ملحمة “أبطال”، التي أشرف عليها المخرج سعيد الناصري، غير أنها لقيت انتقادات كثيرة وهجوما لاذعا بسبب رداءة الكليب.
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