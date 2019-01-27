شكرا لقرائتكم العربية.نت اليوم.. والد طفل البلكونة بمصر يدافع عن الأم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عرضت فقرة "العربية.نت اليوم"، الأحد، مجموعة من الأخبار المنوعة من تقديم هبة فارس ضمن برنامج صباح العربية.

الموضوع الأول عن المخرجة اللبنانية نادين لبكي وترشحها لجائزة الأوسكار.

وفي مصر، قصة طفل البلكونة، والده يدافع عن الأم، والنيابة تخلي سبيلها.

وفي نيويورك، لوحات للخطاط السعودي ماجد اليوسف وسط ساحة تايمز سكوير في مانهاتن.

ويوتيوب يقصي المقاطع التي تروج للنظريات الغريبة.

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