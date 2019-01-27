موجز السعودية || المملكة العربية السعودية تعلن عن مفاجأة ضخمة .. «الأرصاد» تحذر من رياح تضرب «مكة» .. الهيئة الصحية الشرعية تلزم 3 أطباء بدفع الدية لذوي أطياف

الموجز - إعداد - محمد علي هـاشم

أعلن وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، اليوم السبت، تأسيس "غرفة الصفقات"، سيتم من خلالها طرح المشاريع على المستثمرين بقيمة 70 مليار ريال كدفعة أولى، وكجزء من 1.6 تريليون ريال.

وكشف الوزير السعودي، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، عن إطلاق برنامج تطوير برنامج الصناعة والخدمات اللوجستية من بين 13 برنامجا ضمن رؤية 2030، مشددا على أن البرنامج سيؤثر في عدة قطاعات منها الصناعة والتعدين والطاقة.

وقال الوزير السعودي إن المملكة ستدشن يوم الاثنين مشروعات جاهزة للتفاوض على صفقات بقيمة تتجاوز 70 مليار ريال، مشيرا إلى أن برنامج المملكة سيدشن 60 مبادرة لقطاع اللوجستيات، معربا عن أمله أن تجتذب هذه المبادرات استثمارات بقيمة 135 مليار ريال.

وأكد الفالح أنه سيعلن عن مجموعة أخرى بقيمة 50 مليار دولار في الصناعات العسكرية وقطاعات أخرى تدعم الصناعات التحويلية على نطاق واسع.

وأضاف: "سيكون هناك نقلة في القطاعات الاقتصادية في المملكة حيث سيعمل كل قطاع بشكل مستقل، وستعمل رؤية المملكة 2030 على الانتقال بنا الى اقتصاد لا يعتمد على النفط".

وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح لصحيفة "الرياض"، أن المملكة ستحتفي الاثنين القادم في يوم تاريخي، بإطلاق برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، برعاية وحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، حيث يطلق الأمير هذا البرنامج والذي يستهدف الإسهام في الناتج المحلي بـ1,2 تريليون ريال، وتوفير 1,6 مليون وظيفة، إضافة إلى جذب استثمارات تُقدّر بقيمة 1,6 تريليون ريال، بحلول عام 2030.

ويركز برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية على التنمية الصناعة والمحتوى المحلي مثل الطاقة المتجددة، والصناعات العسكرية والصادرات والتعدين والطاقة وميزان المدفوعات والتقنية والقوى العاملة الروبوتية، بحسب الصحيفة.

وسوف يساهم في تحسين البنية التحتية ودعم الصادرات وتطوير الخدمات اللوجستية اللازمة لتصبح المملكة منصة صناعية ولوجستية مميزة بين القارات الثلاث وخلق فرص عمل واعدة للشباب.

ومن أهدافه المباشرة تطوير الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة ورفع تنافسية قطاع الطاقة وتعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين والاستفادة منها وتوطين الصناعات الواعدة وتوطين الصناعة العسكرية ورفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية وتحسين أداء المراكز اللوجستية وتحسين الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل.(المصدر)

«الأرصاد» تنبه عن رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، عن نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار, قد تصل إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرمة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة قد تودي إلى ارتفاع الأمواج في البحر الأحمر, تشمل كلاً من محافظات جدة، رابغ، ذهبان، مدركة، الكامل والأجزاء المجاورة لها، لافتةً إلى أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.(المصدر)

بعد ثبوت وفاتها بالإهمال.. الهيئة الصحية الشرعية تلزم 3 أطباء بدفع الدية لذوي أطياف



أفادت مصادر أن الهيئة الصحية الشرعية بمحافظة الطائف ألزمت 3 أطباء بدفع الدية الشرعية لذوي الطفلة “أطياف”، عقب ثبوت وفاتها جرَّاء أخطاء طبية.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن الهيئة قررت إلزام الطبيب الأول -مصري الجنسية- بدفع 70% من الدية الشرعية للمتوفاة والمقدر بـ105 آلاف ريال، وإلزام الطبيبين الثاني والثالث – وهما مصري وسوداني- بدفع كل منهما 15% من الدية والمقدر بـ22.5 ألف ريال.

وبّينت أن الهيئة أصدرت قرارات أخرى فيما يخص الحق العام، حيث غرمت الطبيب الأول مبلغ 4 آلاف ريال والطبيب الثالث ألف ريال، استناداً لنظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، كما منحت مَن لديه عدم اقتناع بالحكم حق التظلم لدى ديوان المظالم خلال المدة المحددة.(المصدر)