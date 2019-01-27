مادورو: فنزويلا انتصرت في اجتماع مجلس الأمن

اليوم الجديد

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الأحد، إن فنزويلا خرجت منتصرة من اجتماع مجلس الأمن الدولي، يوم السبت.

وأضاف مادورو، "الدليل على ذلك أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو غادر القاعة قبل انتهاء الاجتماع".

واجتمع المجلس في يوم العطلة لمناقشة الوضع في فنزويلا. وبعد حوالي 5 ساعات من الاجتماع، لم يخرج المجلس بأي قرار أو استنتاج جديد.

وقال الرئيس الفنزويلي في اجتماع مع بعض الشباب تم بثه على موقع "تويتر"، "أنا أطلب تصفيق حاد لوزير الخارجية خورخي أريازا، لقد فزنا بالأمم المتحدة…نصرا عظيما بدعم من معظم...