مقتل 10 أشخاص في تفجيريين إرهابيين في محافظة صلاح الدين شمالي العراق

قتل 4 أشخاص وأصيب 10 آخرين، في ​تفجير​يين إرهابيين منفصلين بعبوتين ناسفتين في ​محافظة صلاح الدين​ شمالي ​العراق​. وكانت قناة "​السومرية​ نيوز" قد نقلت عن مصدر أمني، في وقت سابق من اليوم، قوله إن شخصين قتلا وأصيب خمسة آخرين في تفجير جنوب الشرقاط.

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