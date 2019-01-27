مساعد القائد العام للجيش الايراني: عقيدتنا العسكرية دفاعية وردعية

أكد مساعد القائد العام للجيش الايراني للشؤون التنسيقية الادميرال ​حبيب الله سياري​ ان "العقيدة العسكرية للجمهورية الاسلامية الايرانية دفاعية ومبنية على قدرة الردع"، مشيراً إلى أن "عقيدتنا العسكرية دفاعية ومبنية على قدرة الردع، اي ان تكون جهوزية قواتنا المسلحة عالية بحيث لا يفكر العدو بالاعتداء على مصالح البلاد، وان القوة الرادعة ليست بالكلام فقط بل يجب عرضها في بعض الحالات ايضا".

واوضح ان "القوة البرية اثبتت في المناورات الاخيرة "اقتدار 97" قدرتها وجاهزیتها في الدفاع عن البلاد"، مشيراً إلى أن "القوة البرية للجيش قادرة في اي وقت يقتضي الامر بان تجعل العدو نادما على فعلته وهذه هي بالضبط العقيدة العسكرية المبنية على قدرة الردع".

واكد الادميرال سياري انه "كان علينا في هذه المناورات اثبات اننا لا ولن ننتظر هجوم العدو علينا"، مشيراً إلى أن "إعداد الكوادر البشرية وتصنيع المعدات اللازمة مبني على رصدنا الاستخباري للعدو"، مضيفا: "إن تعزيز البنية الدفاعية ضرورية لديمومة امننا وهو امر بحاجة الى الدعم المستمر".