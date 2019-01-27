داخلية تركيا:عائدات "بي كا كا" من تجارة المخدرات 1.5 مليار دولار سنويا

أعلن وزير الداخلية التركي ​سليمان صويلو​ ان عائدات منظمة "بي كا كا" الإرهابية من ​تجارة المخدرات​ 1.5 مليار دولار سنويا. وأكد ان "بي كا كا" منظمة إرهابية تتاجر بالمخدرات والبشر و​الولايات المتحدة​ أقرت بذلك في تقاريرها الرسمية.

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