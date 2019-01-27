خارجية فنزويلا: دبلوماسيون أميركيون غادروا كاراكاس متوجهين إلى بلادهم

اعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية، أن عددا من الدبلوماسيين الأميركيين في العاصمة كاراكاس، غادروا ​فنزويلا​ متوجهين إلى بلادهم.

وأوضحت الخارجية الفنزويلية أن كاراكاس و​واشنطن​ ستتفاوضان من أجل فتح مكاتب تشرف على تسيير العلاقات التجارية والإجراءات المتعلقة بالمهاجرين. وأضاف البيان أن المفاوضات ستستمر لمدة أقصاها 30 يوما، وأن الحكومة الفنزويلية ستسمح لموظفي السفارة الأمريكية بالبقاء في البلاد إلى حين انتهاء المحادثات.

وتشهد فنزويلا توترًا متصاعدًا منذ الأربعاء، إثر زعم "​خوان غوايدو​"، الذي يرأس البرلمان ذو الأغلبية المعارضة، حقه بتولي الرئاسة مؤقتًا إلى حين إجراء انتخابات جديدة، وهي الخطوة التي لاقت دعما أمريكيا واعتراضا ​روسيا​.