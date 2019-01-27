الشرطة الأميركية: مقتل 3 أشخاص في واشنطن برصاص مجهولين

أعلن قائد شرطة العاصمة الأميركية، بيتر نيوشيم، عن "مقتل 3 أشخاص نتيجة ل​إطلاق النار​ في ​واشنطن​ من قبل مجهولين"، موضحاً أنه "عثر على جثتي رجلين مصابين بأعيرة نارية داخل ​سيارة​ متوقفة، فيما عثر على جثة الرجل الثالث على بعد حوالي 45 متراً من السيارة".

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