توقيف شخصين اقدما على سرقة مركز الرعاية الصحية باللبوة

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي انه بتاريخ ٢٤/١/٢٠١٩ ادعت امام مخفر اللبوة في وحدة الدرك الإقليمي، رئيسة مركز الرعاية الصحية الأولية في بلدة اللبوة البقاعية المواطنة: ديما محمد رباح، ضد مجهول بجرم الدخول إلى حرم المركز بواسطة الكسر والخلع، وسرقة مبلغ خمسة ملايين ليرة.
نتيجةً للاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكن المخفر المذكور – خلال فترة زمنية وجيزة - من تحديد هوية السارقَين وهما: - ف. ص. (مواليد عام 2004، سوري) - م. ح. (مواليد عام 2002، سوري) من خلال عمليات الرصد، تم توقيفهما في اللبوة خلال فترة زمنية لا تتجاوز العشر ساعات وضبط المبلغ المسروق. أودع الموقوفان القضاء المختص بناءً على إشارته.
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