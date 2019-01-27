توقيف شخصين اقدما على سرقة مركز الرعاية الصحية باللبوة

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ انه بتاريخ ٢٤/١/٢٠١٩ ادعت امام مخفر اللبوة في وحدة الدرك الإقليمي، رئيسة مركز الرعاية الصحية الأولية في ​بلدة اللبوة​ البقاعية المواطنة: ديما محمد رباح، ضد مجهول بجرم الدخول إلى حرم المركز بواسطة الكسر والخلع، وسرقة مبلغ خمسة ملايين ليرة.

نتيجةً للاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكن المخفر المذكور – خلال فترة زمنية وجيزة - من تحديد هوية السارقَين وهما: - ف. ص. (مواليد عام 2004، سوري) - م. ح. (مواليد عام 2002، سوري) من خلال عمليات الرصد، تم توقيفهما في اللبوة خلال فترة زمنية لا تتجاوز العشر ساعات وضبط المبلغ المسروق. أودع الموقوفان ​القضاء​ المختص بناءً على إشارته.