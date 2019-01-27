علق النائب ​جميل السيد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي على مقابلة الامين العام لـ"حزب الله" ​السيد حسن نصرالله​، قائلا: "لا يوجد أكثر من هكذا شرح وتوعية وتفهيم وطمأنة وحرْص وإعتدال تجاه الداخل الحليف والخصم، ولا أكثر من هكذا تحذيرات وإنذارات و"نصائح" للخارج العدو والخصم والصديق، يبقى، لأصحاب منطق عنزة ولو طارت، لِمَنْ لا يريد أن يفهم، "عمرو ما يفهم".

كانت هذه تفاصيل خبر السيد عن مقابلة نصرالله: لا يوجد أكثر من هكذا شرح وتوعية وتفهيم وطمأنة وحرص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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