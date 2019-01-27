أبو زيد: ولادة الحكومة قريبة ووزراء الوطني الحر قاموا بأعمال جبّارة

لفت النائب السابق ​أمل أبو زيد​ إلى "اننا سنبقى متمسكون بالأمل ونحن متفائلون بمستقبل ​لبنان​ وعلينا التفكير بمصلحة لبنان قبل مصلحة أي دولة اخرى"، مشيراً إلى أن "ولادة ​الحكومة​ قريبة ووزراء "التيار الوطني الحرّ" قاموا بأعمال جبّارة".

وفي حديث إذاعي، أشار أبو زيد إلى أن "الخطوة التي قام بها وزير الاقتصاد في موضوع المولدات "يشكر عليها لان الامر يمس بجيوب كل المواطنين اللبنانيين لان موضوع ​الكهرباء​ هو يومي عند الناس، وموضوع العدادات يوفر ما بين 70-80 في المئى على الناس"، لافتاً إلى أن "وزير الطاقة شرح مشروعه لجميع القوى السياسية في لبنان وهو اخذ ​الضوء​ الاخضر عليه، وهو سيكمل به سواء تشكلت الحكومة ام لا في سبيل جعل الناس تدفع مبالغ اقل لاصحاب المولدات الذين يجنون مبالغ خيالية".

وشدد على "اهمية الثورة الرقمية مبدياً اسفه لان الكثير من حولنا سبقونا في هذا المجال على الرغم من امتلاكنا الامكانيات البشرية في لبنان، مثمنا النشاط الكبير لوزير الاقتصاد في كل المجالات والخطط الاقتصادية"، مشيراً إلى أن "رئيس "التيار الوطني الحرّ" ويزر الخارجية في حكومة تصريف الاعمال ​جبران باسيل​ كان اول من طرح موضوع عودتهم الى بلدهم ليس انطلاقاً من موقف عنصري"، معتبرا ان "الجميع لاحقاً التقوا على النقطة نفسها وبسبب الصراع السياسي في لبنان كان هناك خلاف على موضوع النازحين".