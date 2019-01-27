فرعون: لدينا هواجس دائمة حيال مستقبل البلد وجميعنا أمام مسؤولية الحفاظ عليه

لفت وزير الدولة لشؤون التخطيط في حكومة تصريف الاعمال ميشال فرعون إلى أنه "لدينا هواجس دائمة حيال مستقبل البلد وجميعنا أمام مسؤولية الحفاظ عليه"، مشيراً إلى أن "اتفاق الدوحة لم يحصل ولكن هناك ما علينا الحفاظ عليه كاتفاق الطائف".
وأشار إلى أنه "لدينا هواجس كبيرة حبال الوضع الاقتصادي"، لافتاً إلى "اننا وصلنا الى ما نحن عليه بسبب الانزلاق الذي حصل، لم نهتم بشيء"، مضيفاً: "المسؤولية لا تنتهي طالما هناك مشاكل موجودة".
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