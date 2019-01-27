فرعون: لدينا هواجس دائمة حيال مستقبل البلد وجميعنا أمام مسؤولية الحفاظ عليه

لفت وزير الدولة لشؤون التخطيط في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​ميشال فرعون​ إلى أنه "لدينا هواجس دائمة حيال مستقبل البلد وجميعنا أمام مسؤولية الحفاظ عليه"، مشيراً إلى أن "​اتفاق الدوحة​ لم يحصل ولكن هناك ما علينا الحفاظ عليه ك​اتفاق الطائف​".

وأشار إلى أنه "لدينا هواجس كبيرة حبال ​الوضع الاقتصادي​"، لافتاً إلى "اننا وصلنا الى ما نحن عليه بسبب الانزلاق الذي حصل، لم نهتم بشيء"، مضيفاً: "المسؤولية لا تنتهي طالما هناك مشاكل موجودة".