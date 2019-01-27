البستاني:سنطالب بما هو حق لنا من إجمالي الأموال المرصودة للإنماء

اكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​فريد البستاني​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "نؤمن أن الإنماء لا دين له ولا حدود وهو عابر للطوائف وللأحزاب السياسية والجميع يتفق على ضرورته وأهميته لا سيما بالنسبة للجبل و​الشوف​ الذي عانى الأمرين من الحرمان والإهمال ونحن لدينا حقوق وسنطالب بما هو حق لنا أي 10 بالمية للشوف من إجمالي الأموال المرصودة للإنماء".

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