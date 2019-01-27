مخزومي: الحريري هو المرشح الشبه الوحيد المتوافق عليه

أشار النائب فؤاد مخزومي إلى انه "ليست المرة الأولى التي يتأخر ​تشكيل الحكومة​ في ​لبنان​، والأسباب طائفية بحتة من أجل توزيع الحصص لتمثيل نتائج ​الانتخابات النيابية​"، معتبرا ان "رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري هو المرشح الشبه الوحيد المتوافق عليه من جميع اللبنانيين على حد سواء، وهو مكلف من قبل أكثرية نيابية".

وأكد في حديث إذاعي أن "معظم سياسيي لبنان مرتبطين إقليميا بالخارج، وهذا معروف ضمن معادلة تخضع لها الجهات السياسية حسب الانتماءات والأوضاع السياسية الخارجية".

ولفت إلى ان "تمرير الموازنة في لبنان هي معضلة كبيرة ويجب أن تمر من خلال وزارة المال إلى مجلس النواب لتُدرس وتُقر وسنكون في المسار الصحيح وقتها".