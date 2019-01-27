مسؤول كوبي: نعرب عن أسفنا لمساعي أميركا ضد حكومة مادورو الدستورية

علق نائب وزير الخارجية وممثل كوبا الدائم لدى ​الأمم المتحدة​ أناياسي رودريغيز على التصريحات الأميركية ب​مجلس الأمن الدولي​ بشأن ​فنزويلا​، قائلا: "نعرب عن أسفنا لمساعي ​الولايات المتحدة​ باستخدام مجلس الأمن لإضفاء الشرعية الدولية على الحملة التي تقوم بها ضد ​حكومة​ ​نيكولاس مادورو​ الدستورية".

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