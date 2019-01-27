دعا الحراك النقابي المستقل في بيان "كل استاذ ثانوي حر الى الاعتصام في ثانوية عمر فروخ التاسعة صباح اليوم رفضا ل​انتخابات​ الهيئة الادارية لرابطة اساتذة ​التعليم الثانوي​ الباطلة والمزورة".

كانت هذه تفاصيل خبر الحراك النقابي المستقل دعا كل استاذ ثانوي إلى الاعتصام اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.