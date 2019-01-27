5 ضحايا و20 مصابا في انقلاب أتوبيس بمطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - مطروح - (الخليج 365):
ارتفعت حالات الوفيات إلى 5، ووصل عدد المصابين إلى 20 شخصًا، اليوم الأحد، في حادث انقلاب أتوبيس غرب مدينة النجيلة بمحافظة مطروح.
وقال مصدر أمني في مديرية أمن مطروح، إنه جاري رفع الجثامين من أسفل الأتوبيس، الذي انقلب في وقت مبكر من صباح اليوم، في منطقة أبو مرزوق غرب مدينة النجيلة.
وتلقى اللواء هشام نصر، مدير أمن مطروح، إخطارًا بانقلاب أتوبيس، ووقوع ضحايا ومصابين، وتوجهت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى النجيلة المركزي.
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