سرقة عمل للفنان البريطاني بانكسي من مسرح باتاكلان في باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس (د ب أ)

قال مسرح باتاكلان في باريس الذي شهد مقتل 90 شخصا في هجوم إرهابي في عام 2015، إن عملا فنيا لفنان الجرافيتي البريطاني بانكسي تعرض للسرقة من المسرح.

وكتب المسرح في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "لقد انتابنا اليوم شعور عميق بالاستياء. عمل بانكسي، رمز إحياء الذكرى والانتماء للجميع - السكان المحليين، الباريسيين، مواطني العالم- تمت سرقته منا".

وأسفرت الهجمات التي وقعت في 13 نوفمبر 2015 من قبل عناصر تنظيم "داعش" المتطرف عن مقتل ما مجموعه 130 شخصا في مسرح باتاكلان، وفي شرفات مقاهي وبارات بشرق العاصمة الفرنسية، وكذلك في "ستاد دو فرانس" بشمال العاصمة.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن العمل الفني المرسوم على باب طوارئ في مسرح باتاكلان، تم خلعه ووضعه في شاحنة من قبل لصوص. وتظهر الجدارية، المرسومة باللون الأبيض، فتاة حزينة بغطاء على رأسها تنظر إلى الأسفل.

وكان بانكسي، الفنان البريطاني المنعزل، قد نشر صورة للجدارية على حسابه في موقع "انستجرام" للتواصل الاجتماعي في يونيو الماضي، ليؤكد على ما يبدو موثوقية عمله الفني.

يذكر أن أعمال الفنان البريطاني تحظى بشعبية كبيرة وتحقق أسعارا مرتفعة في المزادات الفنية.