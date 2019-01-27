محمد اسماعيل - القاهرة - مانيلا- أ ش أ: أفادت تقارير إخبارية، بارتفاع حصيلة ضحايا انفجار قنبلتين قرب كنيسة جنوب الفلبين خلال قداس اليوم الأحد، إلى 27 قتيلا و77 مصابا.

ذكرت ذلك قناة (روسيا اليوم) الإخبارية في نبأ عاجل، دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل .

يأتي الانفجار بعد أيام من تصويت هذه المنطقة، التي تقطنها أغلبية مسلمة، بالموافقة في استفتاء بشأن الحصول على قدر أكبر من الحكم الذاتي.

وكانت القنبلة الأولى قد انفجرت قرب كاتدرائية مدينة (جولو) عاصمة إقليم (سولو) الجنوبي وتبعها انفجار قنبلة ثانية خارج المبنى، بينما كانت القوات الحكومية تتعامل مع الانفجار الأول، وهناك قوات للشرطة والجيش سقطت بين ضحايا هذا الانفجار إلى جانب المدنيين، وذلك دون الإشارة إلى عدد محدد.

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار الفلبين إلى 104 قتلى ومصابين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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