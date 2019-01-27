​إصابة عمال فلسطينيين جراء اعتداءات لقوات الاحتلال عند بيت لحم

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله- أ ش أ:

أصيب عدد من العمال الفلسطينيين برضوض وكدمات واختناق وحالات إغماء، صباح اليوم الأحد، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء مرورهم عبر الحاجز العسكري المقام شمال مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وأفاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال اعتدوا على طوابير العمال المصطفين على ما يعرف بحاجز (300) الفاصل بين مدينتي بيت لحم والقدس أثناء ذهابهم إلى عملهم في مدينة القدس والداخل بسبب تدافعهم لضيق المساحات التي يصطفون داخلها مما نجم عنه إصابة العديد منهم بحالات اختناق وكدمات.

يشار إلى أن العمال يواجهون معاناة يومية عند حاجز الاحتلال شمال بيت لحم، وكثيرا ما يتدافع العمال نتيجة للأزمة التي تسببها إجراءات قوات الاحتلال من تفتيش للعمال وفحص لتصاريح العمال بالداخل.