وزير الخارجية اليمني: الأمم المتحدة تعهدت بتنفيذ اتفاق الحُديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - صنعاء- أ ش أ:

قال وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني اليوم الأحد، "إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس تعهد بتنفيذ اتفاق الحديدة والحوثيين سوف يغادرون المدينة والموانئ كخطوة أولى باتجاه تحقيق السلام في اليمن".

وأضاف اليماني في تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" -حسبما أوردته قناة (العربية الحدث) الإخبارية - أن "جوتيريس وعد ألا يخذل الشعب اليمني الذي تربطه به علاقة، خاصة منذ أن كان مفوضا ساميا للاجئين".

يأتي ذلك في الوقت الذي ناقش فيه رئيس لجنة إعادة التنسيق وقائد فريق المراقبين الدوليين في الحديدة اليمنية، الجنرال الهولندي باتريك كاميرت مع وفد الحكومة الشرعية في لجنة إعادة الانتشار بمدينة الحديدة مقترحات حول إدارة موانئ المدينة وآلية إعادة الانتشار.

كانت وزارة الخارجية اليمنية قد حذرت في وقت سابق من انهيار اتفاق ستوكهولم، بسبب تعنت الميليشيات الحوثية في تطبيقه وخرق وقف إطلاق النار.