قبائل يمنية تصد هجوما لميليشات الحوثي شمال محافظة حجة

محمد اسماعيل - القاهرة - عدن- أ ش أ:

ذكرت مصادر يمنية اليوم الأحد، أن قبائل "حجور" تمكنت من صد هجوم لميليشيات الحوثي على منطقة بني ريبان شمال محافظة حجة شمالي البلاد.

ونقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية عن المصادر قولها إن مواجهات عنيفة دارت بين الجانبين حيث قصفت ميليشيات الحوثي بالدبابات والمدفعية والصواريخ، جبل شماخ في منطقة بني عرجاش، قرى بني النمشة، بني ريبان، في محاولة للتقدم باتجاه مناطق قبائل بني ريبان، إلا أن القبائل تصدت لهذه المحاولات.

وأضافت المصادر أن القصف، الذي شنته ميليشيات الحوثي، طال منازل سكنية في منطقة العبيسة في مديرية كشر بمحافظة حجة اليمنية.

وفي سياق آخر، أفادت مصادر ميدانية يمنية اليوم بارتفاع أعداد قتلى ميليشات الحوثي في عملية عسكرية للجيش اليمني بمديرية باقم شمال غربي صعدة إلى 20 عنصرا، وأوضحت أن من بين القتلى الذين سقطوا جراء العمليات العسكرية قياديين بارزين في ميليشيات الحوثي.

وكان قائد اللواء الخامس حرس حدود اليمني العميد سامي القباطي قد صرح في وقت سابق بأن قوات الجيش اليمني تمكنت من السيطرة على التباب السود المطلة على الخط الدولي الرابط بين باقم ومدينة صعدة، موضحا أن قوات الجيش الوطني تمكنت من قطع خط إمداد الميليشيات الانقلابية عن مركز مديرية باقم.