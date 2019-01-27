سيتي يعلن عن إصدار السندات الخضراء الافتتاحية

نيويورك-الخميس 24 يناير 2019 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير): أعلن اليوم "بنك سيتي" عن إصدار السندات الخضراء الأولى الخاصة بالشركة، مما يعزز من التزامها بتمويل المشاريع المتعلقة بالبيئة والمناخ. وتساهم هذه السندات بتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، ونوعية المياه والحفاظ عليها، وكفاءة الطاقة والمباني الخضراء الممولة في إطار الأهداف البيئية المتمثلة في تمويل "بنك سيتي" بمبلغ 100 مليار دولار أمريكي.

وبموجب الصفقة، التي سُعرت في 22 يناير 2019، أصدر "بنك سيتي" سندات بقيمة مليار يورو على مدى ثلاثة أعوام. وتمثل هذه الصفقة العرض الأول من نوعه للسندات الخضراء من شركة "سيتي جروب".

وقال جيمي فوريسي، رئيس شركة "سيتي جروب" ورئيس مجموعة "إنستيتيوشنل كلاينتس جروب" في هذا السياق: "نحن فخورون بإطلاق سنداتنا الخضراء الافتتاحية في مستهل هذا العام". وأضاف: "تمثل هذه الصفقة خطوة بالغة الأهمية تهدف إلى توسيع التزام ’سيتي‘ بالنمو المستدام. كما تحسّن هذه السندات من خبراتنا في مجال السندات الخضراء، وتسهم في تعزيز شراكاتنا مع العملاء في جميع أنحاء العالم، والاستجابة لاهتمام المستثمرين المتزايد بالتمويل المستدام".

وفي عام 2015، أعلن "سيتي" عن هدفه البيئي في تسهيل تمويل بقيمة 100 مليار دولار على مدى 10 أعوام لدعم الحلول البيئية وتسريع التحول العالمي نحو اقتصاد حيث تنخفض فيه الانبعاثات الكربونية. كما أعلن "سيتي" مؤخراً أنه سيمول مشاريع الطاقة المتجددة لتلبية كامل احتياجاتها من الطاقة العالمية بحلول عام 2020. وتعتبر كلتا المبادرتين جزءاً من مساهمة "سيتي" في النهوض بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وتمثل هذه الخطوة أيضاً الأهداف الرئيسية لاستراتيجية التقدم المستدام المعتمدة من "سيتي"، والتي تحدد مبادئ "سيتي" التوجيهية وأولوياته وطموحاته في مجال التمويل البيئي وإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية والعمليات الخاصة بالشركة وسلسلة التوريد.

ومن جهته، قال مايكل فيرديشي، أمين الصندوق في بنك "سيتي": "منذ أن شاركنا في تأسيس مبادئ السندات الخضراء في عام 2014، أدى ’سيتي‘ دوراً ريادياً في تطوير سوق السندات الخضراء، ونتطلع قُدماً إلى الحفاظ على هذا الالتزام مع مواصلة نمو هذا السوق".

وبموجب إطار السندات الخضراء الخاص ب"سيتي"، حُددت المعايير المؤهلة بيئياً ضمن مشاريع للطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والنقل المستدام، ونوعية المياه والحفاظ عليها، والمباني الخضراء. وقد بحثت شركة الاستشارات "ساستين أناليتيكس" في إطار السندات الخضراء الخاص بـ"سيتي"، وأكدت في آرائها بصفتها الطرف الثاني أن هذا الإطار يتوافق مع أهداف الاستدامة الشاملة لـ"سيتي" ومع مبادئ السندات الخضراء المحددة من قبل الاتحاد الدولي لأسواق المال.

لمحة عن "سيتي"

يُعتبر "سيتي" مصرفاً عالميّاً رائداً، ويحظى بنحو 200 مليون حساب للعملاء ويُدير أعمالاً في أكثر من 160 دولة ومنطقة قضائية. ويُوفّر "سيتي" للأفراد والشركات والحكومات والمؤسسات مجموعةً واسعةً من المنتجات والخدمات المالية التي تتضمن الخدمات المصرفية والائتمانية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات والاستثمارات، والوساطة في الأوراق المالية، وخدمات المعاملات، وإدارة الثروات.

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