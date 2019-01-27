الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين في الضفة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم معظم مدن وقرى الضفة الغربية.

وداهم جيش الاحتلال مخيم الدهيشة في بيت لحم وجرت مواجهات مع الشبان واعتقل 10 مواطنين فلسطينيين في محافظات الضفة الغربية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه جرى نقل المعتقلين إلى مراكز التحقيق في سجون الاحتلال، فيما زعم أنه عثر على سلاح محلي الصنع خلال عمليات تفتيش في قرية نعلين قضاء رام الله وصادر قطعة سلاح من نوع "كارلو".

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