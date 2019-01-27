

أفاد مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين العراقية اليوم الأحد بأن شخصين قتلا وأصيب خمسة آخرون جراء تفجير وقع جنوب قضاء الشرقاط 280 كلم شمال بغداد.

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن المصدر القول إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق قرب قرية الخانوگة الواقعة جنوبي الشرقاط انفجرت اليوم، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة".

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما تم نقل الجثتين إلى دائرة الطب العدلي".

كانت هذه تفاصيل خبر قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة جنوب العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.