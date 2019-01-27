مقتل وإصابة 7 أشخاص في تفجير بمحافظة صلاح الدين العراقية

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قتل شخصين فيما أصيب خمسة آخرون جراء انفجار وقع جنوب الشرقاط بمحافظة صلاح الدين ، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
الواقعة جنوبي مدينة الشرقاط انفجرت اليوم؛ ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة"، مضيفا أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى
ونقل عن مصدر أمني عراقي إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق قرب قرية الخانوكة
يذكر أن بعض العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم داعش يحاولون - بين فترة وأخرى - استهداف المدن الآمنة من خلال العبوات الناسفة أو الأحزمة والسيارات المفخخة في محاولة منهم لزعزعة استقرار تلك المدن، إلا أن القوات الأمنية تتمكن من إحباط تلك الهجمات واعتقال منفذيها.
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