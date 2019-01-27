الرئيس الفنزويلي يوافق على التفاوض مع ترامب لفتح مكاتب لرعاية المصالح

وكالات :

وافق الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، على فتح الباب للتفاوض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنشاء مكاتب لرعاية المصالح بين

البلدين بهدف الإبقاء على الحد الأدنى من العلاقات بينهما، وذلك بعدما قطعت حكومته العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وقال مادورو، اليوم الأحد، إنه "تقرر أن يبدأ التفاوض؛ من أجل فتح مكاتب لرعاية المصالح بين

حكومة الولايات المتحدة وحكومة فنزويلا، في غضون 30 يوما".



وكان مادورو قد أعلن يوم الأربعاء الماضي قطع العلاقات الدبلوماسية بين كراكاس وواشنطن، وأمهل الدبلوماسيين الأميركيين 72 ساعة لمغادرة فنزويلا، وذلك ردا على اعتراف واشنطن بزعيم المعارضة، ورئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) خوان جوايدو رئيساً لفنزويلا.