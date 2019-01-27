الرئيس الفنزويلي يوافق على التفاوض مع ترامب لفتح مكاتب لرعاية المصالح

وافق الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، على فتح الباب للتفاوض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنشاء مكاتب لرعاية المصالح بين
وقال مادورو، اليوم الأحد، إنه "تقرر أن يبدأ التفاوض؛ من أجل فتح مكاتب لرعاية المصالح بين
وكان مادورو قد أعلن يوم الأربعاء الماضي قطع العلاقات الدبلوماسية بين كراكاس وواشنطن، وأمهل الدبلوماسيين الأميركيين 72 ساعة لمغادرة فنزويلا، وذلك ردا على اعتراف واشنطن بزعيم المعارضة، ورئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) خوان جوايدو رئيساً لفنزويلا.
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