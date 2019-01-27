مقتل 10 مُسلحين في غارات جوية لقوات التحالف بأفغانستان

أعلن الجيش الأفغاني، اليوم الأحد، مقتل 10 مسلحين في غارات جوية شنتها قوات التحالف ضد مخابئ تابعة لجماعة خراسان الموالية لداعش في إقليم ننجرهار شرق أفغانستان، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال الجيش في بيان : " إن قوات التحالف استهدفت مخابئ الجماعة المُسلحة في حي أتشين، أحد أحياء إقليم ننجرهار، مما أسفر عن مقتل 8 مُسلحين وتدمير إثنين من مخابئ
وأضاف أن القوات شنت غارة أخرى، أسفرت عن مقتل إثنين من مُسلحي خراسان، في حي خوجياني في الإقليم نفسه.
وتابع قائلا " إن الغارات لم تتسبب في خسائر بشرية من المدنيين أو أفراد الأمن، الذين شاركوا في تنفيذ العملية".
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