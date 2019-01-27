باكستان : مفاوضات واشنطن و"طالبان" انتصار دبلوماسي كبير

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قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي اليوم الأحد إن المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة "طالبان" الأفغانية تمثل انتصارا دبلوماسيا كبيرا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف قريشي أن باكستان لعبت دورا حيويا في جلب الولايات المتحدة وحركة "طالبان" إلى طاولة
وتأتي هذه التصريحات بعد ساعات من إعلان المبعوث الأمريكي
وقال خليل زاد - في ختام جولة مفاوضات مع الحركة استمرت ستة أيام - إن المحادثات ستستمر ، وشدد على أن أي اتفاق مع حركة "طالبان" يجب أن يتضمن محادثات مع الحكومة الأفغانية.
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