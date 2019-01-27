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انفجار - أرشيفوكالات :
أفادت تقارير إخبارية بارتفاع حصيلة ضحايا انفجار قنبلتين قرب كنيسة جنوب الفلبين خلال قداس اليوم الأحد، إلى 27 قتيلا و77 مصابا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
يأتي الانفجار بعد أيام منتصويت هذه المنطقة، التي تقطنها أغلبية مسلمة، بالموافقة في استفتاء بشأن الحصول على قدر أكبر من الحكم الذاتي.
وكانت القنبلة الأولى قد انفجرت
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار قنبلتين بالفلبين إلى 27 قتيلًا و77 مصابًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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