ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار قنبلتين بالفلبين إلى 27 قتيلًا و77 مصابًا

انفجار - أرشيف

وكالات :

أفادت تقارير إخبارية بارتفاع حصيلة ضحايا انفجار قنبلتين قرب كنيسة جنوب الفلبين خلال قداس اليوم الأحد، إلى 27 قتيلا و77 مصابا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

يأتي الانفجار بعد أيام من

تصويت هذه المنطقة، التي تقطنها أغلبية مسلمة، بالموافقة في استفتاء بشأن الحصول على قدر أكبر من الحكم الذاتي.وكانت القنبلة الأولى قد انفجرتقرب كاتدرائية مدينة (جولو) عاصمة إقليم (سولو) الجنوبي وتبعها انفجار قنبلة ثانية خارج المبنى، بينما كانت القوات الحكومية تتعامل مع الانفجار الأول، وهناك قوات للشرطة والجيش سقطت بين ضحايا هذا الانفجار إلى جانب المدنيين، وذلك دون الإشارة إلى عدد محدد.