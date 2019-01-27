البابطين تستعد لمهرجان ربيع الشعر العربي في دورته الثانية عشرة

مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين

عبد المنعم السيسي

وجهت مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية الدعوة لنخبة من الشعراء العرب لإحياء مهرجان ربيع الشعر العربي بدورته الثانية عشرة والذي تقيمه المؤسسة خلال شهر مارس المقبل على مسرح مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي بدولة الكويت.

وقالت الأمانة العامة إن مهرجان هذا العام سوف يحييه شعراء بارزون لهم حضور واسع في المشهد الشعري العربي، وسيتم الإعلان عنهم فور الانتهاء من الترتيبات النهائية

للمهرجان.

وذكرت الأمانة العامة بأن مهرجان هذا العام سيختلف في برنامجه، بحيث يتم التركيز على الشعر كمكون أساس في المهرجان، بحيث دأبت المؤسسة في مهرجانات ربيع الشعر للسنوات الفائتة بمصاحبة الشعر بالندوات الأدبية، ولكنها في هذا العام ارتأت التركيز على الشعر من خلال أسماء شعرية تمتلك تجارب شعرية متميزة ومتنوعة.

وأشارت الأمانة العامة إلى أن رئيس المؤسسة الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين صرح بأن المؤسسة تقيم سنوياً مهرجان ربيع الشعر العربي لسببين، الأول كون الشعر أحد مكونات أهداف المؤسسة منذ إنشائها في عام 1989 واستمرت في هذا المنهج حتى بعد إضافة أهداف جديدة مثل نشر السلام في العالم، بل اعتبرت أن الشعر أداة من أدوات السلام.

أما السبب الثاني لإقامة مهرجان ربيع الشعر العربي، فلكونه يأتي بالتزامن مع احتفالات العالم بـ"اليوم العالمي للشعر" الذي سبق أن دعت إليه منظمة اليونسكو.