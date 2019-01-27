رياح مثيرة للأتربة تضرب مكة

المملكة العربية السعودية - ليندا سليم:
إلى ارتفاع الأمواج في البحر الأحمر، تشمل كلًا من محافظات جدة، رابغ، ذهبان، مدركة، الكامل والأجزاء المجاورة لها، لافتةً إلى أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالسعودية، اليوم الأحد، لنشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار،قد تصل إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرمة.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة قد تودي
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