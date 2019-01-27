أم تقرص طفلها كل يوم.. والسبب! ـ صورـ

يبلغ الطفل ياثارت من العمر ستة أشهر، إلا أنه لا يستطيع الحصول على نوم جيد، إذ يمكن أن يتوقف عن التنفس إذا نام نوما عميقا، لذا يتناوب والداه على إيقاظه كل بضع دقائق.

وذكرت ميناكشي أم ياثارت، أنها قلقة باستمرار على طفلها، حيث في كل مرة يذهب في نوم عميق

يجب عليها قرصه فورا، وعزت ذلك إلى انخفاض مستوى الأكسجين في جسمه، وقالت “أتفهم أنه يبدأ بالبكاء ويغضب عندما أفعل ذلك، كأم الأمر صعب للغاية بالنسبة لي أشعر بسوء شديد حيال ذلك”.

ويعاني ياثارت من اضطراب وراثي تنفسي نادر، يسمى متلازمة فرط التنفس المركزية، وقال الدكتور درين جوبتا أخصائي طب الأطفال، “يقع المريض في أزمة بعد النوم بسبب ثاني أكسيد الكربون، حيث يتراكم وينخفض مستوى الأوكسجين، وذلك يهدد حياته”.

وتم تسجيل حوالي 1200 حالة على مستوى العالم، ويقول الآباء إنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف عملية جراحية بقيمة 50 ألف دولار، لزرع جهاز لتنظيم ضربات القلب.