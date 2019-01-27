القدس - بواسطة محمد عز العرب - حط اللاعب ألفارو موراتا، أرض العاصمة الإسبانية مدريد، مساء أمس السبت، وهو يقترب من الانضمام بشكل رسمي إلى نادي أتلتيكو مدريد، قادما من تشيلسي.
ومن المتوقع أن يعلن أتلتيكو مدريد عن ضم موراتا لمدة 18 شهرا على سبيل الإعارة، بدون وجود خيار إلزامي لشرائه في صيف العام 2020.
وقال موراتا بعد وصوله مدريد، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "أنا سعيد لوجودي في مدريد، كنت أنتظر لعدة أيام ولا زلت بحاجة للانتظار إلى أن يتم إتمام كل شيء لكي أتدرب مع زملائي".
وعن معارضة بعض مشجعي الأتلتي لضمه، أضاف: "لا أرى مشكلة في ذلك، الناس الذين كانوا معي يعرفون ما هو شعوري اليوم، وكيف كنت في الأيام الأخيرة، من الطبيعي أن يكون للناس أفكارهم الخاصة، وأعرف ما يمكنني القيام به".
وهتف عشاق أتلتيكو مدريد، ضد التعاقد مع موراتا، خلال مباراة الروخيبلانكوس أمام خيتافي، أمس السبت، في الليغا، والتي انتهت بفوز الأتلتي بهدفين دون رد.
وختم موراتا بالقول: "لقد بدأت اللعب في أتلتيكو مدريد والناس يعرفون قصتي وتاريخي، بالنسبة لي الماضي هو الماضي وأنا فخور بذلك، اليوم كل شيء سيكون مختلفا وأتمنى أن يسير كل شيء على ما يرام".
هذا، ومن المتوقع أن يخضع موراتا، اليوم، للفحص الطبي في أتلتيكو مدريد، قبل أن يصبح لاعبا بصفة رسمية في صفوف الروخيبلانكوس.
كانت هذه تفاصيل خبر موراتا يطمئن عشاق أتلتيكو مدريد: كل شيء سيكون مختلفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.