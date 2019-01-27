عرعرة النقب: أضرار جسيمة إثر حريق في قسم الجباية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شب حريق في قسم الجباية بمجلس عرعرة النقب، ما أسفر عن أضرار جسيمة لمحتويات القسم، وعدد من أقسام المجلس المختلفة التي تضررت هي الأخرى بسبب انبعاث الدخان بكثافة، صباح اليوم الأحد.
وشاهد عدد من الأهالي الدخان يتصاعد من نوافذ قسم الجباية، وجرى استدعاء طواقم الإطفاء والإنقاذ والشرطة، ولم يبلغ عن إصابات بشرية تذكر.
هذا، وقامت طواقم الإطفاء والإنقاذ بإخماد الحريق وتهوئة المكان، فيما باشرت الشرطة وخبراء الحرائق بالتحقيق في ملابسات الحريق لمعرفة إذا ما كان بفعل فاعل أو لسبب آخر.
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