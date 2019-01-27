انت الان تتابع تفاصيل خبر الحزب الحاكم في الجزائر ينهي الجدل حول ترشح بوتفليقة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 27 يناير 2019 09:50 صباحاً - أكد حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري دعمه ترشح الرئيس الحالي، عبد العزيز بوتفليقة، لفترة رئاسية خامسة، وهو ما ينهي حالة الجدل التي عمت البلاد بشأن عدم ترشحه واستمراره في الحكم، بسبب وضعه الصحي.

وقال الحزب في بيان، نقلته صحيفة "الخبر" الجزائرية، أمس السبت: إن "مناضلي الحزب في جميع مواقعهم، عازمون -كما كانوا دائماً- على دعم ومرافقة برنامج الرئيس، والاستعداد الجيد للانتخابات الرئاسية، حتى تكون الجزائر على موعد مع الانتصار، استكمالاً للمشروع النهضوي لرئيس الجمهورية، المجاهد عبد العزيز بوتفليقة".

وأضاف بيان الحزب الحاكم في البلاد: "الجزائر على مقربة من موعد الانتخابات الرئاسية، ولعل الملاحظة الأولى، التي تستدعي التسجيل، هي أن الرئيس بوتفليقة يمارس مهامه في قيادة البلاد بصورة طبيعية".

وتابع: "الملاحظة الثانية، هي أن حصيلة الرئيس طوال عهداته الرئاسية إيجابية بكل المقاييس، رغم الظروف الصعبة التي طرأت مؤخراً، بفعل الأزمة المالية العالمية".

وجاء بيان الحزب، بعد أيام من إعلان وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي، أن 5 أحزاب سياسية و6 مترشحين مستقلين سحبوا استمارات الترشح، استعداداً للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل المقبل.

وأرجعت الجبهة الجزائرية دعمها ترشح بوتفليقة إلى تمكنه من "إخماد الفتنة، وإعادة الأمن والاستقرار للبلاد، بعد عشرية كاملة من الدماء والخراب، ومبادرة تسديد الديون التي أثقلت كاهل الجزائر".

وينهي الرئيس بوتفليقة، الذي يرأس الجزائر منذ عام 1999، ولايته الرابعة في أبريل. ويدعوه أنصاره منذ عدة أشهر، إلى الترشح لولاية خامسة.

ولم يكشف بوتفليقة (81 عاماً)، بعدُ عما ينوي القيام به، وأمامه مهلة تنتهي منتصف ليل الثالث من مارس القادم، للقيام بذلك، ولكن بيان الحزب الحاكم يحسم الأمر ويعطي مؤشراً على ترشحه.