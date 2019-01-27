شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة جدارية تحيى ذكرى الهجوم على مسرح بباريس والان نبدء بالتفاصيل
وكانت الجدارية تظهر امرأة محجبة فى وضع حزين وهى إحدى سلسلة جداريات رُسمت فى يونيو الماضي فى العاصمة الفرنسية ونسبت إلى بانكسى. وقال مسرح باتاكلان على تويتر "تملكنا اليوم شعور عميق بالغضب. عمل بانكسى، وهو رمز للتأمل يخص كل السكان والباريسيين ومواطنى العالم، أُخذ منا".
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