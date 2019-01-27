شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة جدارية تحيى ذكرى الهجوم على مسرح بباريس والان نبدء بالتفاصيل

أعلن مسرح باتاكلان بالعاصمة الفرنسية باريس عن سرقة جدارية، كان فنان الجرافيتى البريطانى بانكسى رسمها على باب الخروج المخصص للطوارئ بالمسرح الذى قتل فيه إرهابيون 90 شخصا قبل ثلاث سنوات.

وكانت الجدارية تظهر امرأة محجبة فى وضع حزين وهى إحدى سلسلة جداريات رُسمت فى يونيو الماضي فى العاصمة الفرنسية ونسبت إلى بانكسى. وقال مسرح باتاكلان على تويتر "تملكنا اليوم شعور عميق بالغضب. عمل بانكسى، وهو رمز للتأمل يخص كل السكان والباريسيين ومواطنى العالم، أُخذ منا".