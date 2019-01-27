شكرا لقرائتكم خبر عن 19 قتيلاً في انفجار استهدف كنيسة بالفلبين والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار قنبلتين قرب كنيسة جنوب الفلبين، خلال مناسبة دينية اليوم، إلى 19 قتيلا ونحو 50 مصابًا.

وذكرت شبكة إعلامية، أن القنبلة الأولى انفجرت قرب كاتدرائية مدينة (جولو) عاصمة إقليم (سولو) الجنوبي، وتبعها انفجار قنبلة ثانية خارج المبنى، بينما كانت القوات الحكومية تتعامل مع الانفجار الأول.

وأضافت الشبكة أن عناصر من الشرطة والجيش سقطوا بين ضحايا هذا الانفجار إلى جانب المدنيين، وذلك دون الإشارة إلى عدد محدد. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن.